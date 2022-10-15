Устройство на работу в McDonald's в период финансового кризиса

Устройство на работуВ период финансового кризиса устроиться на работу в McDonald's потребует от вас немалых умственных и физических затрат. Почему именно вы достойны иметь право продавать гамбургеры? Как грамотно составить резюме? Как пройти собеседование? На все эти вопросы мы попытаемся ответить в этой статье.  

Для начала вспомним пословицу - кто ищет, тот всегда найдет. Поэтому забудем, что до кризиса вы были топ менеджером какого-нибудь "Примстройинвест", все они обанкротились, и через пару лет о них будут помнить лишь потерявшие на них деньги кредиторы, и начинаем расспрашивать знакомых,

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Угроза увольнения с работы. Ряд признаков, по которым можно судить о грозящем сокращении штатов

Угроза увольнения с работы Как узнать, грозит ли вам увольнение? Терять работу никому не хочется. Многие тревожатся, как бы не попасть под очередное сокращение

В идеале всё должно быть четко и ясно : руководство компании заблаговременно объявляет сотрудникам о предстоящем сокращении штатов и сообщает, каких должностей и профессий оно коснется. Если вы услышите из уст начальства такое объявление, не отчаивайтесь : у вас, по крайней мере, будет достаточно времени для того, чтобы найти новую работу. Кроме того, если вас уволят по сокращению штатов, то по закону ваш работодатель должен будет выплатить вам выходное пособие в размере двухмесячной зарплаты

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Уйти с работы или остаться. Как пережить личный кризис?

 

Уйти с работы или остаться
Проблемы на работе: уйти или остаться? Начало нового трудового дня, будь оно неладно. Звонит будильник. Через силу, превозмогая себя, встаешь и тащишься на опостылевшую работу . С нетерпением ждешь обеденного перерыва. Ближе к вечеру мысленно подгоняешь стрелки часов, чтобы они поскорее показали конец рабочего дня. И так пять дней в неделю, и ты успокаиваешь себя тем, что с каждым днем всё ближе выходные, но в субботу утром просыпаешься в плохом настроении, потому что послезавтра – понедельник, и снова надо идти на работу…

Знакомо?

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Как быстро заработать крупную сумму money (денег). Реально ли?

Крупная сумма money (денег)
 Быстро заработать крупную сумму (money) денег вполне реально. Самое главное – это найти способы, с помощью которых можно реализовать свои планы. Где заработать 200000 рублей срочно, вы узнаете из этой статьи.

Спортивные события

Любой человек может поставить money (деньги) на спорт и выиграть определенную сумму. Есть такие люди, которые получают с этого неплохой стабильный доход. Если вы ищите способы, как заработать 200000 рублей, попробуйте делать ставки на спортивные события.

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Как заработать деньги на дому?

 

Как заработать деньги на дому?
Чтобы получать хорошие деньги, необязательно каждый день ходить на скучную работу. Существует множество вариантов заработка на дому, поэтому вы сможете без труда выбрать для себя подходящий вид деятельности. О том, как заработать деньги не выходя из дома мы поговорим в этой статье.

Копирайтинг

Это один из наиболее популярных видов заработка в интернете. Он отлично подходит для тех, кто ищет способ, как заработать денег сидя дома за компьютером.

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Свой выгодный бизнес в кризис или чем лучше заняться

 

выгодный бизнес в кризис
Люди, которые хоть раз в жизни думали об организации собственного дела, непременно задавались вопросом: «Каким бизнесом заняться в кризис».

Итак, моя статья, как раз расскажет вам о том, как определить выгодность того или иного дела в наше сложное время.

Для того чтобы начать какой-то бизнес, естественно, нужна определенная сума денег – стартовый капитал.

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Новое место работы, первые дни, адаптация к коллективу

 

Новое место работы, первые дни
Находя другую работу, каждый не только сталкивается с тем, что приходится расставаться с коллегами и, быть может, друзьями, но и вливаться в коллектив на новом месте. Конечно, в первые дни на новой работе каждый склонен испытывать чувство неуверенности или даже страха. Но, несмотря на нервозность, следует выбрать правильную тактику поведения. 

Для начала стоит определиться, что важнее – дружеские отношения с коллегами, или уважение и почет со стороны руководства. Конечно, удобнее всего в этом случае придерживаться середины и пытаться наладить отношения и с той, и с другой сторонами, но, к сожалению, это не всегда возможно. Да и удается, увы, не многим. 

 Основной причиной конфликтных ситуаций на работе может стать максимализм или карьеризм новичка. Успех нового коллеги на трудовом фронте может вызвать зависть и склоки, поэтому, чтобы быстро адаптироваться в новых условиях следует знать несколько правил. 

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