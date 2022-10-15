В период финансового кризиса устроиться на работу в McDonald's потребует от вас немалых умственных и физических затрат. Почему именно вы достойны иметь право продавать гамбургеры? Как грамотно составить резюме? Как пройти собеседование? На все эти вопросы мы попытаемся ответить в этой статье.

Для начала вспомним пословицу - кто ищет, тот всегда найдет. Поэтому забудем, что до кризиса вы были топ менеджером какого-нибудь "Примстройинвест", все они обанкротились, и через пару лет о них будут помнить лишь потерявшие на них деньги кредиторы, и начинаем расспрашивать знакомых,